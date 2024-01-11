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تبشر بهطول أمطار الخير

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٧ مساءً
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تشكيلات من سحب المزن الركامية تزين سماء المدينة المنورة، وتبشر بهطول أمطار الخير.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

 

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