سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

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وثق مقطع فيديو متداول، تشكيلات من سحب المزن الركامية تزين سماء المدينة المنورة، وتبشر بهطول أمطار الخير.
ماشاء الله نشؤ ركامي
في سماء #المدينة_المنورة الآن
اللهم اغثنا pic.twitter.com/132hs1rMnL
— ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) January 11, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.