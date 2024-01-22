بالفيديو.. وفاة 47 شخصاً في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة أمطار وضباب ورياح نشطة على 6 مناطق القصبي لخريجي الأكاديمية السعودية اللوجستية: التميز والنجاح لا يأتي بالحظ دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول نتائج البحث بجوجل لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدمًا أمام المئات من موظفيه إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا اليوم رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني
تسبب انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين في وفاة 47 شخصاً دفناً تحت التراب.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص من المنطقة.
وأوضحت أن السلطات أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ وعشرات من سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات إلى المنطقة المنكوبة.