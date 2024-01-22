بالفيديو.. وفاة 47 شخصاً في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين

تسبب انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين في وفاة 47 شخصاً دفناً تحت التراب.

انزلاق أرضي جنوب غرب الصين

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص من المنطقة.

معدات وعشرات من سيارات الإنقاذ

وأوضحت أن السلطات أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ وعشرات من سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات إلى المنطقة المنكوبة.