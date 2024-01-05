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بعد اتفاقه مع نيولز أولد بويز

بانيغا في طريقه لإنهاء عقده مع الشباب

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٣ مساءً
بانيغا في طريقه لإنهاء عقده مع الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أصبح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، على بُعد خطوات قليلة من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الشتوي الحالي.

بانيغا يسعى لإنهاء عقده

وأكد المتخصص في أخبار الانتقالات بأمريكا الجنوبية، الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، أن محامي إيفر بانيغا يعملون حاليًا على إنهاء عقده مع الشباب.

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بانيغا بقميص نيولز أولد بويز
تصميم للاعب بقميص فريق نيولز – المصدر @CLMerlo

وأضاف الصحافي الأرجنتيني، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: ” وبمجرد حسم رحيله عن الشباب، سيوقع مع نيولز أولد بويز حتى ديسمبر 2025، مع إمكانية التمديد لعام آخر”.

وكان بانيغا قريبًا للغاية من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلا أن الصفقة توقفت؛ بسبب اختلاف حول مدة التعاقد والاتفاقات المالية، لتتحول وجهته إلى نيولز أولد بويز.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

اللاعب مع الشباب

وشارك النجم الأرجنتيني في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين، وبطاقتين حمراوين.

وتعاقد نادي الشباب مع بانيغا صاحب الـ35 عامًا، في عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وجدد تعاقده في الصيف الماضي لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

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