بانيغا في طريقه لإنهاء عقده مع الشباب

أصبح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، على بُعد خطوات قليلة من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الشتوي الحالي.

بانيغا يسعى لإنهاء عقده

وأكد المتخصص في أخبار الانتقالات بأمريكا الجنوبية، الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، أن محامي إيفر بانيغا يعملون حاليًا على إنهاء عقده مع الشباب.

وأضاف الصحافي الأرجنتيني، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: ” وبمجرد حسم رحيله عن الشباب، سيوقع مع نيولز أولد بويز حتى ديسمبر 2025، مع إمكانية التمديد لعام آخر”.

وكان بانيغا قريبًا للغاية من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلا أن الصفقة توقفت؛ بسبب اختلاف حول مدة التعاقد والاتفاقات المالية، لتتحول وجهته إلى نيولز أولد بويز.

اللاعب مع الشباب

وشارك النجم الأرجنتيني في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين، وبطاقتين حمراوين.

وتعاقد نادي الشباب مع بانيغا صاحب الـ35 عامًا، في عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وجدد تعاقده في الصيف الماضي لمدة موسم آخر حتى عام 2024.