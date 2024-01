بانيغا ينضم لـ أولد بويز حتى 2025

أعلن نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع إيفر بانيغا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

ونشر نادي نيولز أولد بويز، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني للإعلان عن التعاقد معه، قبل أن يكشف عن التوقيع معه حتى ديسمبر عام 2025.

ووقع الشباب مخالصة مالية مع بانيغا بالأمس، وأعلن عن رحيله عبر منصة “إكس”، حيث نشر فيديو؛ ظهر فيه اللاعب؛ وهو يُعلق قميصه في غرفة الملابس، وعلق قائلًا: “غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا”.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني في سبتمبر عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، ليصبح من الركائز الأساسية مع الليوث، ويُساهم في نتائجه الإيجابية.

وشارك بانيغا في 108 مباريات مع الشباب في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، ونال 21 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء “أصفر ثان”، وحصل على 4 بطاقات حمراء مباشرة.

وخاض النجم الأرجنتيني في 19 مباراة مع الشباب هذا الموسم؛ بواقع 16 مواجهة في دوري روشن السعودي، وسجل هدفين وصنع مثلهما، وخاض 3 لقاءات في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولم يسجل أو يصنع.

Hear Éver Banega's first words since returning to Newell's. (Dubbed in English 🇬🇧🇺🇲) #Newells pic.twitter.com/6lKMvTZIK2

— Newell's Old Boys – English News (@Newells_en) January 22, 2024