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بعد رحيله عن الشباب

بانيغا ينضم لـ أولد بويز حتى 2025

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٠ مساءً
بانيغا ينضم لـ أولد بويز حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع إيفر بانيغا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

أولد بويز يضم بانيغا

ونشر نادي نيولز أولد بويز، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني للإعلان عن التعاقد معه، قبل أن يكشف عن التوقيع معه حتى ديسمبر عام 2025.

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ووقع الشباب مخالصة مالية مع بانيغا بالأمس، وأعلن عن رحيله عبر منصة “إكس”، حيث نشر فيديو؛ ظهر فيه اللاعب؛ وهو يُعلق قميصه في غرفة الملابس، وعلق قائلًا: “غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا”.

بانيغا بقميص نيولز أولد بويز
تصميم للاعب بقميص فريق نيولز – المصدر @CLMerlo

اللاعب مع الشباب

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني في سبتمبر عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، ليصبح من الركائز الأساسية مع الليوث، ويُساهم في نتائجه الإيجابية.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

وشارك بانيغا في 108 مباريات مع الشباب في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، ونال 21 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء “أصفر ثان”، وحصل على 4 بطاقات حمراء مباشرة.

وخاض النجم الأرجنتيني في 19 مباراة مع الشباب هذا الموسم؛ بواقع 16 مواجهة في دوري روشن السعودي، وسجل هدفين وصنع مثلهما، وخاض 3 لقاءات في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولم يسجل أو يصنع.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

 

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