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بانيغا يُنهي تعاقده ويستعد للتوقيع مع نادٍ أرجنتيني

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٨ مساءً
بانيغا يُنهي تعاقده ويستعد للتوقيع مع نادٍ أرجنتيني
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إيفر بانيغا، على بُعد خطوة واحدة من العودة إلى الدوري الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بانيغا يستعد للانضمام لنيوز أولد بويز

وأكد المتخصص في أخبار الانتقالات بأمريكا الجنوبية، الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن بانيغا وقع بالفعل على إنهاء تعاقده مع الشباب.

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بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

ولفت سيزار لويس ميرلو، إلى أن بانيغا يستعد لتوقيع عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيولز أولد بويز حتى ديسمبر عام 2025، مع إمكانية التجديد لمدة عام آخر.

وكان النجم الأرجنتيني قد لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيولز أولد بويز عام 2014، على سبيل الإعارة من صفوف فالنسيا الإسباني، ليعود إليه مجددًا بعد 10 سنوات.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

النجم الأرجنتيني مع الشباب

وشارك النجم الأرجنتيني في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين، وبطاقتين حمراوين.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع بانيغا صاحب الـ35 عامًا، في عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وجدد تعاقده في الصيف الماضي لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

إيفر بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

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