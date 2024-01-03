بايدن يضغط على إسرائيل للتحرك نحو عملية أكثر دقة في غزة

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كشفت صحيفة أمريكية كواليس المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ضوء التصعيد العسكري بغزة المستمر منذ نحو 3 أشهر.
وذكرت صحيفة “”نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقال إلى عملية أكثر دقة في الحرب على غزة، تركز على اغتيال قادة حماس وتدمير أنفاق المقاومة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن بايدن طلب منه في اتصال هاتفي مع نتنياهو “الامتناع عن التفجيرات واسعة النطاق، والانتقال إلى مرحلة تشمل غارات للقوات الخاصة تستهدف قيادات حماس وأنفاقها”.
ويأتي تقرير الصحيفة الأمريكية تزامنًا مع اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية بلبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبًا لحماس في المشرفية قرب حلويات الشرق؛ مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الإصابات.
ووصفت الصحيفة الأمريكية المحادثة بين بايدن ونتنياهو بـ المشحونة. كما تم نقل رسالة مماثلة إلى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي. وبحسب ما ورد أبلغ ديرمر المسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل ستنتقل قريبًا إلى المرحلة الأكثر دقة.
وقال: “إن أولى علامات التغيير في العمليات الإسرائيلية ستظهر على الأرض عندما تنهي قوات الجيش عملياتها في شمال قطاع غزة وتبدأ سحب عدد كبير من الجنود من هناك”. ولم يحدد جدولًا زمنيًّا محددًا لذلك.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل، الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وحكومة الحرب.