Icon

سقوط برشلونة ضد فياريال بخماسية Icon أمير جازان يمازح بائع عسل : كم لك ما قصيت شعرك ؟ Icon منتخب أنجولا أول المتأهلين لـ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا Icon رائحة دموع النساء قد تقلل من عدوانية الرجال أحيانًا Icon لقطات مذهلة لسيارة تسلا تشق طريقها وسط الفيضانات بدون توقف Icon بايرن ميونخ يهزم أوجسبورج بشق الأنفس Icon حساب المواطن يحدد موعد إعلان نتائج الأهلية للمقبول اعتراضاتهم بعد 10 ديسمبر Icon ريال مدريد يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بثنائية في لاس بالماس Icon النصر والأهلي يتنافسان لضم يورجن كلوب Icon اللقطات الأولى لكاميلا من المستشفى بعد خضوع تشارلز لجراحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في الجولة الـ19 من الدوري الألماني

بايرن ميونخ يهزم أوجسبورج بشق الأنفس

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
بايرن ميونخ يهزم أوجسبورج بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على حساب مضيفه أوجسبورج بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

فوز صعب لـ بايرن ميونخ

وكان البايرن، أنهى الشوط الأول محرزًا هدفين عبر كل من ألكسندر بافلوفيتش والكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقتين الـ 24 والـ 45.

قد يهمّك أيضاً
مانشيني: مواجهة تايلاند صعبة وهدفنا الفوز دائمًا

مانشيني: مواجهة تايلاند صعبة وهدفنا الفوز دائمًا

منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا

منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا

وفي الشوط الثاني، قلص فريق أوجسبورج النتيجة عبر اللاعب ديميروفيتش في الدقيقة الـ52، ثم سجل الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة الـ59.

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج - 1

وعند حلول الدقيقة الـ91، سجل اللاعب ديميروفيتش ثاني أهدافه والثاني لفريق أوجسبورج.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد البايرن 47 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج - 1

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445
السعودية اليوم

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

السعودية اليوم
سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما
الرياضة

سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع...

الرياضة
هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة
آخر الاخبار

هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع...

آخر الاخبار
قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021
الرياضة

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

الرياضة
الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023
الرياضة

الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا...

الرياضة
لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي
حصاد اليوم

لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن...

حصاد اليوم
آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع
السعودية اليوم

آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض...

السعودية اليوم
سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة