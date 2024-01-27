بايرن ميونخ يهزم أوجسبورج بشق الأنفس

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على حساب مضيفه أوجسبورج بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

فوز صعب لـ بايرن ميونخ

وكان البايرن، أنهى الشوط الأول محرزًا هدفين عبر كل من ألكسندر بافلوفيتش والكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقتين الـ 24 والـ 45.

وفي الشوط الثاني، قلص فريق أوجسبورج النتيجة عبر اللاعب ديميروفيتش في الدقيقة الـ52، ثم سجل الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة الـ59.

وعند حلول الدقيقة الـ91، سجل اللاعب ديميروفيتش ثاني أهدافه والثاني لفريق أوجسبورج.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد البايرن 47 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.