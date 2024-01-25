بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين بهدف

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على حساب فريق يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الـ13 من الدوري الألماني.
وسجل اللاعب البرتغالي رفائيل جوريرو الهدف الوحيد للبايرن في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.
وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 44 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني.