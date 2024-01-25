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في الجولة الـ13 من الدوري الألماني

بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين بهدف

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٩ صباحاً
بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين بهدف
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على حساب فريق يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وسجل اللاعب البرتغالي رفائيل جوريرو الهدف الوحيد للبايرن في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.

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بايرن ميونخ - يونيون برلين -

وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 44 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني.

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