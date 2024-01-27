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غرامة دخول المناطق المحمية تصل 10 آلاف ريال

بحثًا عن الفقع.. ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا مناطق محظورة

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٦ مساءً
بحثًا عن الفقع.. ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا مناطق محظورة
المواطن - واس

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ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) بالمنطقة الشرقية.

عقوبات رادعة

وأوضحت الإدارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ﷼، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼ ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

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الإبلاغ عن المخالفين

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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