بحثًا عن الفقع.. ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا مناطق محظورة مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال غذائية للنازحين في خان يونس ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد ووهان خطوة بخطوة طريقة رفع اعتراض الضمان الاجتماعي المطور موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة عمومية هيئة الصحفيين تنعقد غدًا حضوريًا لانتخاب مجلس إدارة جديد طريقة تعديل حجز قطار الحرمين إحباط تهريب 650 كجم من القات المخدر بجازان إيلون ماسك يوجه رسالة لبايدن بشأن أزمة الحدود تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود
ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الإدارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ﷼، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼ ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.