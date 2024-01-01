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أصحبت 10 أيام بدلاً من 30 يومًا

بدءاً من اليوم.. تقليل مدة تبرير مخالفات حماية الأجور للمنشآت

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
بدءاً من اليوم.. تقليل مدة تبرير مخالفات حماية الأجور للمنشآت
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة “مُدد” أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، الأول من يناير لعام 2024م، سيتم البدء في تنفيذ قرار تقليل مدة التبرير على مخالفات برنامج حماية الأجور في المنشآت.

التبرير على مخالفات برنامج حماية الأجور

وأوضحت منصة مُدد، عبر حسابها في منصة إكس ، أن مدة التبرير على مخالفات برنامج حماية الأجور في المنشآت ستصبح 10 أيام بدلاً من 30 يومًا كما في السابق.

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النسبة المطلوبة للالتزام في المنشآت

يذكر أن النسبة المطلوبة للالتزام في المنشآت التي عمالتها أقل من 29 عاملاً هي 90%، بينما النسبة المطلوبة للمنشآت التي عدد عمالتها يزيد عن 30 عاملاً هي 95%.

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