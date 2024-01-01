بدءاً من اليوم.. تقليل مدة تبرير مخالفات حماية الأجور للمنشآت

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أعلنت منصة “مُدد” أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، الأول من يناير لعام 2024م، سيتم البدء في تنفيذ قرار تقليل مدة التبرير على مخالفات برنامج حماية الأجور في المنشآت.
وأوضحت منصة مُدد، عبر حسابها في منصة إكس ، أن مدة التبرير على مخالفات برنامج حماية الأجور في المنشآت ستصبح 10 أيام بدلاً من 30 يومًا كما في السابق.
يذكر أن النسبة المطلوبة للالتزام في المنشآت التي عمالتها أقل من 29 عاملاً هي 90%، بينما النسبة المطلوبة للمنشآت التي عدد عمالتها يزيد عن 30 عاملاً هي 95%.