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لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق

بدء إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
بدء إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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بدأ حساب المواطن إيداع دعم الدفعة الرابعة والسبعين في حسابات المستفيدين شاملًا الدعم الإضافي، فيما يستمر إيداع الدعم إلى نهاية اليوم الأربعاء 10 يناير.

وتشمل مستحقات الدعم لشهر يناير الدفعة الرابعة والسبعين لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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