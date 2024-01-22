بدء التسجيل في برامج التدريب التقني بجازان

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة جازان أمس، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني في المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثالث من هذا العام لبرنامج دبلوم الكلية التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد بالمنطقة عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس على بن أحمد مريع، أن التقديم سيكون متاحاً حتى الأربعاء القادم، عبر بوابة قبولي على الرابط
ويشمل التقديم 22 تخصصاً لبرامج الكليات -بنين وبنات- إضافة إلى 13 تخصصاً لبرامج المعهد الصناعي الثانوي، ومعهد العمارة والتشييد الثانوي.