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للفصل التدريبي الثالث

بدء التسجيل في برامج التدريب التقني بجازان

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢١ مساءً
بدء التسجيل في برامج التدريب التقني بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة جازان أمس، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني في المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثالث من هذا العام لبرنامج دبلوم الكلية التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد بالمنطقة عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

برامج التدريب التقني

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس على بن أحمد مريع، أن التقديم سيكون متاحاً حتى الأربعاء القادم، عبر بوابة قبولي على الرابط ‏‪

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ويشمل التقديم 22 تخصصاً لبرامج الكليات -بنين وبنات- إضافة إلى 13 تخصصاً لبرامج المعهد الصناعي الثانوي، ومعهد العمارة والتشييد الثانوي.

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