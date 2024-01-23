بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير والباحة الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال يوم مروع.. مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط في غزة المخالفات المرورية على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء التأمينات : استئناف صرف دعم ساند في 4 خطوات الوطنية للإسكان تتيح حجز الوحدات دون اشتراط الدعم السكني
أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل المبدئي في برنامج الدبلوم المسائي الموازي “للبنين” بالكلية.
ودعت الكلية المتقدمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو زيارة مكتب مركز الأعمال بالكلية لمعاينة شروط الالتحاق بالبرنامج، وإتمام إجراءات القبول النهائي التي ستتم خلال الفترة من 23 رجب لغاية الـ 18 من شعبان المقبل.