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بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل المبدئي في برنامج الدبلوم المسائي الموازي “للبنين” بالكلية.
ودعت الكلية المتقدمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو زيارة مكتب مركز الأعمال بالكلية لمعاينة شروط الالتحاق بالبرنامج، وإتمام إجراءات القبول النهائي التي ستتم خلال الفترة من 23 رجب لغاية الـ 18 من شعبان المقبل.

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