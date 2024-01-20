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عبر بوابة القبول الموحد

بدء القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالقصيم غدًا

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٤ مساءً
بدء القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالقصيم غدًا
المواطن - واس

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تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم غداً ، القبول الإلكتروني للراغبين والراغبات في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد بالمنطقة عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

برامج التدريب التقني

وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس أحمد بن علي الحمودي أن فترة التسجيل للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1445هـ لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والمسائية ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 رجب 1445هـ الموافق 21 يناير 2024م في جميع المنشآت التدريبية في المنطقة عبر بوابة القبول الموحد  .

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