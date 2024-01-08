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بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ اليوم عملية إدراج وتداول أسهم شركة مجموعة “إم بي سي” في سوق الأسهم السعودية الرئيسية برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19.

حدود التذبذب السعرية اليومية

وقالت السوق المالية السعودية، “تداول”، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت المجموعة قد قامت بعملية طرح أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الماضي، حيث طرحت المجموعة 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10% من رأسمال الشركة، بسعر طرح بلغ 25 ريالا للسهم.

وبلغت العائدات الإجمالية للطرح 831 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 8.3 مليار ريال.

إتمام الطرح لشريحة الأفراد

كانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية و”جي بي مورغان العربية السعودية” وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة إم بي سي، قد أعلنوا عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.

وكشفت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة “تداول السعودية” يوم 21 ديسمبر الماضي عن تخصيص 9 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وأوضح أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.1623% على أساس تناسبي.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم 14 ديسمبر وانتهت في يوم 18 ديسمبر 2023. وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 3.325 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 25 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد الأفراد المشاركين في الاكتتاب 359.464 ألف مكتتب، والأسهم المطروحة للأفراد 3.325 مليون سهم، وبلغ سعر الطرح 25 ريالاً للسهم.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد 17.6 مرة، وسجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 1.46 مليار ريال، فيما تم تخصيص 9 أسهم كحد أدنى لكل فرد.

وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بـ 66 مرة ليجمع الطرح طلبات 54.5 مليار ريال بعد أن تم تحديد سعر السهم عن الحد الأعلى البالغ 25 ريالاً للسهم.

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