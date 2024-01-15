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أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay

بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار
المواطن - فريق التحرير

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بدأ، اليوم الاثنين، سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية

يذكر أن الحساب الرسمي لإيجار أعلن عبر منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay، وذلك عبر الخطوات التالية:

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  • الدخول على القائمة “المالية” في إيجار واختيار “عرض الفواتير”.
  • اختيار العقد ثم “إجراء دفعة”.
  • سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
  • إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
  • تسجيل بيانات بطاقات مدى واختيار “الدفع الآن” أو السداد عن طريق “Apple Pay”.

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