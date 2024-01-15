بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار

بدأ، اليوم الاثنين، سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية

يذكر أن الحساب الرسمي لإيجار أعلن عبر منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay، وذلك عبر الخطوات التالية: