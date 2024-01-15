بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما الصراع بين غزة وإسرائيل سيؤدي بنهاية المطاف إلى إعلان دولة فلسطينية بحلول 2034 زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة موجة إنتاج تاريخية للغاز المسال بـ290 مليار دولار عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة
بدأ، اليوم الاثنين، سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار.
يذكر أن الحساب الرسمي لإيجار أعلن عبر منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay، وذلك عبر الخطوات التالية: