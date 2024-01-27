بداية صعبة تنتظر موسيماني مع أبها

يستعد المدير الفني بيتسو موسيماني، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

تراجع نتائج أبها

ونجحت إدارة نادي أبها بالأمس، في التعاقد رسميًا مع موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ووصل المدير الفني ومساعديه إلى السعودية، تمهيدًا لبدء المسؤولية.

ويُعاني أبها من تراجع النتائج؛ ويحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.

موسيماني يبدأ مهمته بمواجهة صعبة

وسيبدأ المدرب الجنوب إفريقي مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بمواجهة صعبة، حيث سيصطدم بالتعاون، يوم 15 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ويأمل موسيماني في استغلال فترة التوقف الحالية؛ لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023، والعمل على تجهيز لاعبي أبها فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، ومعالجة أخطاء الفريق، أملًا في تحقيق بداية قوية.

ويملك المدرب الجنوب إفريقي، خبرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الماضي، وساهم في تحسن نتائجه وقاده لحصد لقب دوري يلو، والعودة لدوري روشن.