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بحجم كبير ولون برتقالي

بدر رجب يزين سماء السعودية الليلة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
بدر رجب يزين سماء السعودية الليلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد القمر البدر (لشهر رجب) بسماء السعودية والوطن العربي، اليوم الخميس، موضحة أنه سيكون مشاهدًا طوال الليل وهو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة خلافًا لبقية التضاريس.

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها إن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء وهو نفس المكان، حيث ستكون الشمس بعد 6 أشهر.

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قمر الذئب

وأوضحت أن القمر البدر خلال شهر يناير يسمى “قمر الذئب”، وهذه التسمية ليست علمية ولكنها مرتبطة بالفولكلور والذي يعود إلى عواء الذئاب الذي يُسمع في هذا الوقت من العام.

وأضافت أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير.

لون بدر رجب

ولفتت فلكية جدة إلى أن كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً أثناء شروقه، بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابعت قولها “بشكل عام يمكن القول إن القمر سيظل بدراً طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 08:54 مساءً بتوقيت مكة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر”.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي عالياً في كبد السماء وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الجمعة.

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