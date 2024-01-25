بدِّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء

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قالت وزارة الصحة ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إن تقليل الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكر والملح؛ يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة والسكري من النوع الثاني.
وأوضحت صحة الشرقية عبر حسابها على منصة إكس اليوم الخميس، أن الفواكه أفضل خيار للوجبات الخفيفة في أثناء اليوم، حاثة على إبدال الدهون المهدرجة والمشبعة بالزيوت غير المشبعة.
وأضافت: “بدّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء، واقرأ المعلومات الغذائية جيداً قبل شراء أي منتج غذائي، واحرص على تناول الحبوب الكاملة كإبدال الأرز الأبيض بالأرز البني”.