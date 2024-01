برابيك يحصد لقب رالي داكار 2024 للدراجات النارية

نجح الأمريكي ريكي برابيك “هواند”، في الفوز بلقب رالي داكار السعودية 2024، في فئة الدراجات النارية، للمرة الثانية في تاريخه.

وتألق ريكي برابيك صاحب الـ32 عامًا، بشكل لافت خلال منافسات رالي داكار، ليحصد اللقب مع انتهاء المرحلة الـ12 والأخيرة في ينبع، ليكون هذا الفوز هو الثاني بعد 2020، عندما كان أول أمريكي يُحقق هذا الإنجاز.

وجاء ريكي برابيك في صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية، وبفارق 10:53 دقائق عن أقرب منافسيه، البوتسواني، روس برانش “هيرو”، الذي حل في المركز الثاني في النسخة الحالية من الرالي.

وتواجد الفرنسي أدريان فان بيفيرين صاحب الـ33 عامًا، في المركز الثالث بالترتيب العام لفئة الدراجات النارية في رالي داكار 2024، متأخرًا بفارق 12:25 دقيقة عن برابيك، في أول صعود له إلى منصة التتويج.

وحقق الأرجنتيني كيفن بينافيديس “كيه تي إم”، الذي خسر لقبه أمام برابيك، أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة في ينبع برالي داكار 2024، وأنهى مشاركته في المركز الرابع بالترتيب العام لفئة الدراجات النارية.

🥳 @rickyB357 has reached the bivouac, reuniting with his crew. His victory in #Dakar2024 is now officially confirmed! 🏆 pic.twitter.com/VxqV0d408O

— DAKAR RALLY (@dakar) January 19, 2024