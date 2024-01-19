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برابيك يحصد لقب رالي داكار 2024 للدراجات النارية

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٩ مساءً
برابيك يحصد لقب رالي داكار 2024 للدراجات النارية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الأمريكي ريكي برابيك “هواند”، في الفوز بلقب رالي داكار السعودية 2024، في فئة الدراجات النارية، للمرة الثانية في تاريخه.

برابيك يتوج لرالي داكار 2024

وتألق ريكي برابيك صاحب الـ32 عامًا، بشكل لافت خلال منافسات رالي داكار، ليحصد اللقب مع انتهاء المرحلة الـ12 والأخيرة في ينبع، ليكون هذا الفوز هو الثاني بعد 2020، عندما كان أول أمريكي يُحقق هذا الإنجاز.

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ريكي برابيك في رالي داكار 2024
فوز برابيك باللقب – المصدر @Dakar_arabic

وجاء ريكي برابيك في صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية، وبفارق 10:53 دقائق عن أقرب منافسيه، البوتسواني، روس برانش “هيرو”، الذي حل في المركز الثاني في النسخة الحالية من الرالي.

ريكي برابيك في رالي داكار 2024
برابيك في السباق – المصدر @mosgovsa

وتواجد الفرنسي أدريان فان بيفيرين صاحب الـ33 عامًا، في المركز الثالث بالترتيب العام لفئة الدراجات النارية في رالي داكار 2024، متأخرًا بفارق 12:25 دقيقة عن برابيك، في أول صعود له إلى منصة التتويج.

ريكي برابيك في رالي داكار 2024
الفائزين بالمراكز الأولى – المصدر @dakar

بينافيديس يحقق أسرع توقيت

وحقق الأرجنتيني كيفن بينافيديس “كيه تي إم”، الذي خسر لقبه أمام برابيك، أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة في ينبع برالي داكار 2024، وأنهى مشاركته في المركز الرابع بالترتيب العام لفئة الدراجات النارية.

كيفن بينافيديس
بينافيديس الفائز بالمرحلة الأخيرة – المصدر @Dakar_arabic

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