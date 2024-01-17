برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء وظائف شاغرة لدى مطارات جدة علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أمس الثلاثاء، مدة موسمي الشبط والعقارب.
وقال الزعاق: إن المربعانية والشبط والعقارب هي مواسم الشتاء الفعلي، وتحتضنها أشهر ديسمبر ويناير وفبراير.
ولفت إلى أن المربعانية التي انتهت، مدتها 40 يومًا وبها 3 نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، ونعيش حاليًّا أيام موسم شباط ومدته 26 يومًا، ويحتوي على (شباط أول، شباط ثانٍ)، بينما مدة موسم العقارب 39 يومًا وبها 3 نجوم هي، السم والدم والدسم.
وأكمل، أن برد المربعانية في الأرض وهو الصقيع، وبرد الشبط في السماء (الهواء)، بينما برد العقارب برد مراوغ، ناصحًا بعدم الأمان للدفء الذي يحدث في شهر شباط.