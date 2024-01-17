برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أمس الثلاثاء، مدة موسمي الشبط والعقارب.

وقال الزعاق: إن المربعانية والشبط والعقارب هي مواسم الشتاء الفعلي، وتحتضنها أشهر ديسمبر ويناير وفبراير.

ولفت إلى أن المربعانية التي انتهت، مدتها 40 يومًا وبها 3 نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، ونعيش حاليًّا أيام موسم شباط ومدته 26 يومًا، ويحتوي على (شباط أول، شباط ثانٍ)، بينما مدة موسم العقارب 39 يومًا وبها 3 نجوم هي، السم والدم والدسم.

وأكمل، أن برد المربعانية في الأرض وهو الصقيع، وبرد الشبط في السماء (الهواء)، بينما برد العقارب برد مراوغ، ناصحًا بعدم الأمان للدفء الذي يحدث في شهر شباط.