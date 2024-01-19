Icon

برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا Icon مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية Icon تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم Icon نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي Icon الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027 Icon جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا Icon الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون Icon متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال Icon ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
ضمن منافسات دور الـ16

برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد سالامنكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3\1.

تعادل إيجابي

وبدأت مباراة برشلونة ضد سالامنكا بشكل سريع، وسدد أصحاب الأرض تسديدة قوية عن طريق لوسادا اصطدمت بالمدافع كوندي، ومرت بجوار القائم عند الدقيقة الأولى، وتصدى الحارس لتسديدة فيران توريس.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر

لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر

ونجح ألفارو جوميز في هز شباك الفريق الكتالوني عند الدقيقة 31، قبل أن يتمكن فيراس توريس من تسجيل التعادل عند الدقيقة 45 من هجمة مرتدة سريعة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل.

برشلونة ضد سالامنكا
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

فوز برشلونة ضد سالامنكا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الكتالوني، وأطلق روميرو تسديدة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 50، قبل أن يحرز جوليس كوندي الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من تسديدة صاروخية.

برشلونة ضد سالامنكا
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

ونجح بالدي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 من تمريرة مميزة لكوندي، لتستمر المحاولات دون جدوى، وسط سيطرة من الفريق الكتالوني، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد سالامنكا، وتأهله لدور الـ8 بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم