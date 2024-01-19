برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد سالامنكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3\1.

تعادل إيجابي

وبدأت مباراة برشلونة ضد سالامنكا بشكل سريع، وسدد أصحاب الأرض تسديدة قوية عن طريق لوسادا اصطدمت بالمدافع كوندي، ومرت بجوار القائم عند الدقيقة الأولى، وتصدى الحارس لتسديدة فيران توريس.

ونجح ألفارو جوميز في هز شباك الفريق الكتالوني عند الدقيقة 31، قبل أن يتمكن فيراس توريس من تسجيل التعادل عند الدقيقة 45 من هجمة مرتدة سريعة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل.

فوز برشلونة ضد سالامنكا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الكتالوني، وأطلق روميرو تسديدة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 50، قبل أن يحرز جوليس كوندي الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من تسديدة صاروخية.

ونجح بالدي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 من تمريرة مميزة لكوندي، لتستمر المحاولات دون جدوى، وسط سيطرة من الفريق الكتالوني، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد سالامنكا، وتأهله لدور الـ8 بكأس ملك إسبانيا.