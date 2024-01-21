برشلونة يحدد 80 مليون يورو لبيع نجمه لـ بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة الإسباني حدد سعر بيع أحد نجومه وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة SPORT الإسبانية أن الفريق الكتالوني لا يمانع رحيل نجمه الأوروجوياني رونالد أراوخو مقابل 80 مليون يورو في ظل اهتمام بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

للضرورة أحكام !

ورغم أن البارشا يرفض التفريط في أراوخو وذلك بسبب أهميته للفريق لكن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يُعاني منها النادي قد تجعل الفريق الكتالوني يُفرط في أراوخو.

وفي سياق آخر، يخطط الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، في إحضار صفقة قوية للعميد من نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من برشلونة: إن بلانيس يحاول إحضار ليا فينايكسا والتي عملت من قبل كطبيبة نفسية في نادي برشلونة.