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بعد تجاوز أوساسونا بهدفين

برشلونة يضرب موعدًا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
برشلونة يضرب موعدًا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد أوساسونا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني بفوز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي أُقيمت على ملعب “الأول بارك” في الرياض بشكل سريع، وكاد فيران توريس أن يهز الشباك عند الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

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وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الضغط، ومرر سيرجي روبيرتو كرة مميزة لروبوت ليفاندوفسكي، إلا أن حارس مرمى أوساسونا، سيرخيو هيريرا تصدى للكرة بنجاح عند الدقيقة 13.

برشلونة وأوساسونا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط أفضلية للبارشا، ولعب إلكاي جوندوجان عرضية مميزة من ركلة ركنية، قابلها ليفاندوفسكي برأسية رائعة، إلا أنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 31.

وتصدى الحارس بينيًّا لفرصة خطيرة من كرة ثابتة عند الدقيقة 43، ومرت الدقائق المتبقية، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

برشلونة وأوساسونا
جانب من المباراة – المصدر @mosgovsa

فوز برشلونة ضد أوساسونا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الكتالوني بقوة، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 51، إلا أن الرأسية مرت أعلى العارضة، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول عند الدقيقة 59 من تسديدة قوية.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي – المصدر @mosgovsa

وواصل لاعبو الفريق الكتالوني المحاولات، بحثًا عن هدف آخر، ولعب جواو فيليكس كرة قوية، إلا أن الحارس تألق وأبعدها عند الدقيقة 69، قبل أن ينجح لامين جمال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 93؛ لتنتهي المباراة بفوز برشلونة ضد أوساسونا.

وضرب برشلونة موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فوز المرينغي على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

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