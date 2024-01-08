برشلونة يكشف تفاصيل إصابة إينيغو مارتينيز

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كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إينيغو مارتينيز خلال مواجهة بارباساترو.
وشارك المدافع إينيغو مارتينيز، كبديل أمام بارباساترو في كأس ملك إسبانيا لمدة 10 دقائق فقط بدلًا من أندرياس كريستينسن، قبل أن يتعرض للإصابة ليُغادر المستطيل الأخضر، ويُشارك سيرجي روبرتو.
وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، جاء فيه: “الفحوصات الطبية تظهر إصابة مارتينيز في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وتتوقف مدة غيابه على وتيرة تعافيه من الإصابة”.
وكان إينيغو مارتينيز قد عاد للمشاركة في المباريات للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا.
وأكدت تقارير إسبانية اليوم، أن فترة غياب مارتينيز تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، ليتأكد بذلك غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة أوساسونا، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.