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تعرض لها أمام لاس بالماس

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كانسيلو

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٧ مساءً
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كانسيلو
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي جواو كانسيلو.

طبيعة إصابة كانسيلو

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كانسيلو، أثبتت معاناته من التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

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جواو كانسيلو
النجم البرتغالي – المصدر @FCBarcelona

وأشار برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإصابة طفيفة، مضيفًا: “موعد عودة اللاعب البرتغالي ستحدده سرعة تعافيه من الإصابة”.

وكان كانسيلو قد تعرض للإصابة بعد مرور 5 دقائق فقط، من مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، ما أثار حالة من القلق بشأن فترة غيابه، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

جواو كانسيلو
إصابة النجم البرتغالي

فوز برشلونة ضد لاس بالماس

ولعب برشلونة ضد لاس بالماس بالأمس، على ملعب “دي جران كاناريا”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح الفريق الكتالوني في تحويل تأخره إلى فوز قاتل.

وتقدم منير الحدادي للفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس عند الدقيقة 12، وأدرك فيران توريس التعادل عند الدقيقة 56، قبل أن يسجل الألماني إلكاي جوندوجان هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 93.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

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