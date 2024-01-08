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برشلونة يهزم بارباسترو بصعوبة ويعبر لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٣ صباحاً
برشلونة يهزم بارباسترو بصعوبة ويعبر لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

صعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز على فريق بارباسترو بثلاثية مقابل هدفين مساء الأحد.

البارشا ضد بارباسترو

وتقدم البارشا بهدف في الشوط الأول عبر اللاعب فيرمين لوبيز في الدقيقة الـ18، وفي الشوط الثاني سجل البارشا الهدف الثاني عبر البرازيلي رافينيا في الدقيقة الـ51، وقلص اللاعب دي ميسا الفارق لفريق بارباسترو في الدقيقة الـ60، ثم سجل البارشا الهدف الثالث عبر اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ88.

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برشلونة ضد بارباسترو

وفي الدقيقة الـ93، سجل اللاعب مارك برات الهدف الثاني لنادي بارباسترو.

برشلونة ضد بارباسترو

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