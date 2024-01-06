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يلعب مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد

برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ مساءً
برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يُرحب بالتعاقد بشكل نهائي مع البرتغالي جواو فيليكس من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلعب فيليكس صاحب الـ 24 عامًا مع البارشا على سبيل الإعارة من الأتلتيكو منذ سبتمبر الماضي.

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وذكرت صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من برشلونة، أن النادي الكتالوني سيقوم بشراء فيليكس بصورة نهائية من أتليتكو مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.

كم دفع الأتلتيكو في صفقة جواو فيليكس ؟

يذكر أن فيليكس كان انضم إلى أتلتيكو مدريد في عام 2019 مقابل 126 مليون يورو، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

برشلونة وريال بيتيس
فيليكس

وفي سياق آخر، قدم اللاعب البرازيلي فيتور روكي أداءً مميزًا خلال 12 دقيقة شارك فيها ولأول مرة مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني، وذلك أول أمس الخميس في مباراة لاس بالماس في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان روكي صاحب الـ 18 عامًا انضم لبرشلونة قادمًا من فريق أتلتيكو بارانانيسي البرازيلي.

انضمام روكي لفريق برشلونة، يُهدد استمرار البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مع البارشا حيث من المتوقع رحيل الأخير في صيف العام الحالي بسبب تراجع مستواه.

وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف مع برشلونة في موسم 2023/ 2024 في بطولة الدوري الإسباني.

فيتور روكي
روكي

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