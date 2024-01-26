Icon

إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر Icon العدل الدولية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين Icon لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة Icon برعاية الملك سلمان ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الإبل Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الانهيار الأرضي Icon الجماهير السورية تهاجم عمر السومة Icon تحويل الحركة المرورية على طريق كورنيش جدة احترازيًّا Icon الأسبوع القادم الأكثر برودة منذ بداية الشتاء Icon طريف الأقل حرارة في السعودية ومتوقع أن تسجل صفرًا مئويًّا خلال يومين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في نسخته الثامنة بالصياهد

برعاية الملك سلمان ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الإبل

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٠ مساءً
برعاية الملك سلمان ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الإبل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة بالصياهد.

قد يهمّك أيضاً
لقطات صادمة لتحطم طائرة الأسرى في روسيا

لقطات صادمة لتحطم طائرة الأسرى في روسيا

زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية

زاردون تعيد تعريف مفهوم السياحة البيئية الفاخرة في السعودية

وعند وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك، ألقى عضو مجلس إدارة نادي الإبل فواز المحرج، كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي، ثمن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفل ختام المهرجان في نسخته الثامنة، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على حضوره وتشريفه الحفل.

وقال: نشرف اليوم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كما نسعد بحضوركم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت شعار: (عز لأهلها).

 

وأضاف: قامت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل – حفظهما الله – بدعم قطاع الإبل بإنشاء مؤسسات ومبادرات وبرامج ومهرجانات ينافس بعضها بعضاً في خدمة هذا الإرث التراثي والثقافي العريق؛ بدأت بتأسيس نادي الإبل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجانات المناطق للإبل، والمنظمة الدولية للإبل، ومنظومة اقتصاديات الإبل، وتسجيل الإبل في التراث العالمي.

عقب ذلك ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، ثم قُدمت فقرة شعبية بعنوان (الهوبال).

تلا ذلك، عرض الإبل الفائزة في المهرجان، وشاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور عرضاً مرئياً حول المهرجان، وقدمت فقرة شعبية تحاكي طبع الإبل.

ثم تشرف ملاك الإبل الفائزة بتسلم جوائز المراكز الفائزة في جميع الألوان وفئات الجائزة من سمو الأمير فيصل بن بندر.

وفي ختام الحفل شاهد سموه، الإبل الفرديات الفائزة بجوائز المهرجان للفرديات من مختلف الألوان.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم