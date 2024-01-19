برعاية ريما بنت بن بندر .. يوم المهنة يطرح 3700 وظيفة للخريجين

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تنظم جامعة الفيصل الفعالية السنوية “يوم المهنة” بنسختها الثانية عشرة، بمقر الجامعة في الرياض، بمشاركة نحو ٥٠ شركة تطرح أكثر من ٣٧٠٠ وظيفة، في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

ونوه رئيس جامعة الفيصل د. محمد بن علي آل هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، وتستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجهات الموظفة.

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تعزيز التعاون

من جهتها أكدت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل، أن إدارتها تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل. وتعمل الإدارة على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، إذ تعد هذه الجهود جزءاً أساسياً من رؤية ٢٠٣٠م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل في المملكة. كما يتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل.

يوم المهنة

يذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب في الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

هذا ويفتح يوم المهنة أبوابه لمدة ٣ أيام من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.