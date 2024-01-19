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طلب استكمالها في اليوم التالي

برلماني ياباني يلقي كلمة مدتها 11 ساعة متواصلة

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤١ مساءً
برلماني ياباني يلقي كلمة مدتها 11 ساعة متواصلة
المواطن - فريق التحرير

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في واقعة غريبة من نوعها لكنها مألوفة بالنسبة لبطلها، ألقى معارض ياباني كلمة له أمام البرلمان استغرقت 11 ساعة متواصلة لكنه لم يتمكن من التعبير عن كل ما يريد أن يقوله فطلب استكمال حديثه في اليوم التالي.

ولولا أن الأنظمة في اليابان تنص على أن ترفع جلسة البرلمان بحد أقصى التاسعة مساء لاستمر تاميو أوكامورا، زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في اليابان في الحديث حتى الصباح.

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رقم قياسي

وهذه ليست المرة الأولى التي يسترسل فيها تاميو أوكامورا في الحديث أمام البرلمان فقد سبق أن تحدث العام الماضي أمام المجلس في كلمة مختصرة استغرقت 7 ساعات فقط!.

يذكر أن الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، كان صاحب الرقم القياسي في مدة ساعات الحديث المتواصل أمام البرلمان حيث تحدث عند إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد في فبراير 1998 أمام البرلمانيين، لمدة 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.

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