برينتفورد يهزم نوتنغهام بثلاثية

حقق فريق برينتفورد فوزًا صعبًا على حساب نادي نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

نوتنغهام ضد برينتفورد

وكان دانيلو افتتح التسجيل لفريق نوتنغهام في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل اللاعب إيفان توني لبرينتفورد في الدقيقة الـ19.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بن ميي الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة الـ59، ثم سجل اللاعب كريس وود هدف التعادل لنادي نوتنغهام فورست في الدقيقة الـ65، قبل أن يتمكن موباي من إحراز الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة الـ69.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فريق برينتفورد 22 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 20 نقطة في المركز الـ16.

وفي الغد، تقام مباراتا شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، وبورنموث ضد ليفربول.

وتُختتم مواجهات الجولة الـ21 بلقاء بين برايتون وولفرهامبتون بعد غد الاثنين.