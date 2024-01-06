بسعر يبدأ من 20 ريالًا .. رابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد روما الإيطالي

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمواجهة نادي روما الإيطالي وديًا في موسم الرياض وذلك يوم 24 يناير الجاري.
وتأتي تلك المواجهة احتفالًا باليوبيل الماسي ومرور 77 عامًا على إنشاء نادي الشباب، حيث تأسس في عام 1947 م، وحقق منجزات رياضية محلية وخارجية، من أبرزها الدوري السعودي الممتاز، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودوري أبطال العرب، وكأس السوبر العربي، وكأس الكؤوس الآسيوية.
ويبدأ سعر تذكرة المباراة من 20 ريالًا، حيث تُقام على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض يوم 24 يناير في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.
ويُمكن حجز تذاكر الحضور للمباراة من خلال هنا.
ويستمر موسم الرياض في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض كل عام؛ لتجربة حضور البطولات الرياضية، والحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.