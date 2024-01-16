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بسمة وهبة تثير غضب الجماهير مجددًا

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
بسمة وهبة تثير غضب الجماهير مجددًا
المواطن - فريق التحرير

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أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة غضب الجماهير مرة أخرى بعد ظهورها في حفل خطوبة في غضون دقائق معدودة من مشاركتها في أداء واجب العزاء.

انقسام الجمهور

وظهرت وهبة في عزاء والدة الفنانة لطيفة التونسية بدون مكياج وقدمت واجب العزاء على عجل وفي وقت لاحق ظهرت في حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

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وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض حيث رأى فريق منهم أنه كان يمكن تأجيل حضور حفل الخطوبة والانتظار لفترة أطول في العزاء أو عدم حضور الحفل مراعاة لمشاعر الفنانة التونسية لطيفة.

بينما رأى فريق آخر أن ما قامت به هو أمر طبيعي حيث يمكن لأي شخص أن يشارك في أكثر مناسبة اجتماعية مختلفة لأداء الواجب.

رد بسمة وهبة

وردت بسمة وهبة على المنتقدين في مقطع فيديو بثته على حسابها الخاص في إنستغرام” وقالت فيه: “آه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة وكنت في خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب إن إنت تكون عندك واجبات اجتماعية يكونوا ضد بعض، ما هي لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي.. طب أعمل إيه؟”.

يذكر أن بسمة كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بمقطع فيديو تتحدث فيه العبرية بشكل ركيك وتوجه فيه انتقادات للجيش الإسرائيلي بعد الحرب التي يشنها على قطاع غزة الأمر الذي جعلها مثار سخرية البعض.

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