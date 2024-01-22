هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة روبوت دردشة ذكي يشتم شركة توصيل وعميل سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية قوة الأفكار ترتقي بمستوى الشراكات في منتدى الألكسو للأعمال منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف
أصبحت المغربية بشرى كربوبي أول حكمة عربية تدير مباراة في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد نجاحها في إدارة مباراة نيجيريا ضد غينيا بيساو اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ولم تُعد بشرى صاحبة الـ 37 عامًا أول حكمة تُدير مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سبقتها الحكمة الرواندية سليمة موكانسانجا التي أدارت مباراة غينيا كوناكري ومالاوي في كأس أمم إفريقيا 2021.
كربوبي تعمل كضابطة في وزارة الداخلية المغربية وبدأت التحكيم في سن الـ 19 في بطولات الكرة النسائية ثم في عام 2016 نالت الشارة الدولية لتصبح حكمة دولية.
كما شاركت كربوبي في إدارة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2021 بين منتخبي مصر والسنغال حيث كانت في غرقة تقنية الـ VAR.