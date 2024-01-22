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أدارت لقاء غينيا بيساو ونيجيريا

بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٠ مساءً
بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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أصبحت المغربية بشرى كربوبي أول حكمة عربية تدير مباراة في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد نجاحها في إدارة مباراة نيجيريا ضد غينيا بيساو اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بشرى كربوبي

ولم تُعد بشرى صاحبة الـ 37 عامًا أول حكمة تُدير مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سبقتها الحكمة الرواندية سليمة موكانسانجا التي أدارت مباراة غينيا كوناكري ومالاوي في كأس أمم إفريقيا 2021.

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كربوبي تعمل كضابطة في وزارة الداخلية المغربية وبدأت التحكيم في سن الـ 19 في بطولات الكرة النسائية ثم في عام 2016 نالت الشارة الدولية لتصبح حكمة دولية.

بشرى كربوبي
كربوبي

كما شاركت كربوبي في إدارة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2021 بين منتخبي مصر والسنغال حيث كانت في غرقة تقنية الـ VAR.

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