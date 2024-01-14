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بعثة الاتحاد تصل دبي

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٩ مساءً
بعثة الاتحاد تصل دبي
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة دبي الإماراتية، لخوض معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الاتحاد في دبي

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من وصول الفريق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو إلى دبي، لبدء المعسكر.

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ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم معسكره اليوم، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام البطائح، يوم 24 يناير، على استاد زعبيل بنادي الوصل، والثانية ضد شباب الأهلي دبي، يوم 28، على استاد راشد.

الاتحاد
جانب من وصول البعثة – المصدر @ittihad

غاياردو يسعى للاستعداد جيدًا

ويأمل غاياردو في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، ومعالجة الأخطاء، أملًا في تحسن النتائج، بعدما تراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية، ما أثار غضب الجماهير.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر spl

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