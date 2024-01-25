بقيادة فهد عقران.. واس تحتفل بمنجزاتها وتكرم المتميزين

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أقامت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم، حفلها السنوي بحضور رئيس الوكالة الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وذلك بمركز “واس” للمؤتمرات بالرياض.
وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة، استعراضاً لمنجزات “واس” خلال العام الماضي 2023 م، والمستهدفات التي تتطلع الوكالة لتحقيقها خلال العام الجاري.
واحتفت “واس” بالموظفين المتقاعدين لهذا العام، حيث اطلع الحضور على عرضٍ مرئي حول مسيرتهم، ثم تسلّموا هدايا تذكارية.
كما شهد الحفل، تكريم عددٍ من الموظفين المتميّزين خلال الفترة الماضية.
وفي ختام الحفل، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.