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برعاية سعود بن نايف وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية

بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٢ صباحاً
بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم
المواطن - فريق التحرير

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برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنطلق اليوم الخميس في الفترة من 4- 6 يناير 2024 من الساعة 2:00 مساء إلى 12:00 صباحًا، بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد بمحافظة بقيق، بإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بمحافظة بقيق.

فعاليات متنوعة

من جهته أوضح محافظ بقيق زيد بن محمد أبو طالب أن البطولة تحظى برعاية ومتابعة أمير المنطقة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة بقيق تشهد العديد من الفعاليات المتنوعة ولديها من المقومات السياحية التي تؤهلها لإقامة العديد من المناشط المختلفة حيث سبق لها أن حققت نجاحات كبيرة في استضافة العديد من الفعاليات من أهمها فعاليات سفاري بقيق الذي أقيم في خمس نسخ مميزة.

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وقد أعرب حماد بن سامر حماد، الرئيس التنفيذي لشركة ضيافة المشغلة لمنتجع سدرا الصحراوي، عن ترحيبه بجميع الفرق واللجان المشاركة في الفعالية حيث إن إقامة الفعالية في منتجع سدرا الصحراوي تأتي انطلاقًا من إيماننا بأهمية الاستثمار في المجال الرياضي، والثقافي بالإضافة إلى المجال السياحي.

60 فارسًا وفارسة

كما كشف رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة محمد بن هشام الهاشم أن عدد المشاركين في البطولة بلغ 60 فارسًا وفارسة، لافتًا إلى أن الفعالية يتخللها العديد من المسابقات، بالإضافة إلى معرض الفتوة الثقافي وعروض لجمال الخيل وعروض حربية حية من على ظهر الخيل، حيث سيتم تسليط الضوء على العادات والتقاليد وتاريخ الخيول في المملكة.

يذكر أن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الاوتاد تأتي بعد أن توج المنتخب السعودي لالتقاط الاوتاد بطلًا لكأس العالم 2023 في جنوب إفريقيا على مستوى الفرق والفردي.

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