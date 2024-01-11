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بلاغ جديد بالهجوم على سفينة قبالة ساحل عمان

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
بلاغ جديد بالهجوم على سفينة قبالة ساحل عمان
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بياناً قالت فيه إنها تقلت بلاغاً، اليوم الخميس، يفيد بقيام أشخاص -غير مصرح لهم- باعتلاء سفينة تقع على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً شرق ولاية صحار العمانية.

وقالت الهيئة البريطانية، وفق البيان، إنها غير قادرة على إجراء مزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، لافتة إلى أن “السلطات تحقق في الحادث”.

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وتواجه التجارة العالمية تحديات مباشرة من حيث حجم أعمالها وأدائها وفرص نموها خلال 2024، وذلك بعد تزايد الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، ما أدى بـ18 شركة شحن إلى تعديل مسارها، وهو ما يزيد تكلفة الرحلة الواحدة نحو مليون دولار.

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