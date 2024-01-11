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خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024م

بمشاركة 54 دولة.. جدة تستضيف أعمال الدورة 44 لـ الإيسيسكو

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
بمشاركة 54 دولة.. جدة تستضيف أعمال الدورة 44 لـ الإيسيسكو
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف السعودية ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والذي سيعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024م، بتواجد 54 دولة من دول الأعضاء في المنظمة.

دعم الحراك التربوي والثقافي

وتأتي استضافة السعودية لأعمال المجلس التنفيذي انطلاقًا من دعمها للحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًا ودوليًا.

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كما يناقش الاجتماع الدوري الذي يستمر على مدى 3 أيام أعمال وخطط المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات، حيث تُعتمد مخرجات المجلس التنفيذي ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الذي يعد السلطة التشريعية الأولى فيها.

تحقيق النمو المستدام

وتُعنى منظمة الإيسيسكو – المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي – بتطوير نمو قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، وذلك ضمن الاستراتيجية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات لكل الدول الإسلامية.

يذكر أن منظمة الإيسيسكو تأسست عام 1982 ومقرها الرئيسي في المغرب في العاصمة الرباط.

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