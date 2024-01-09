بندر الخريف: نظام الاستثمار التعديني الجديد من أفضل الأنظمة عالمياً

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن نظام الاستثمار التعديني الجديد من أفضل الأنظمة عالمياً من حيث الشفافية والوضوح وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة والضرائب تعتبر الأقل على مستوى العالم.

وأضاف الخريف، خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث في الرياض، أن موقع المملكة الجغرافي يؤهلها أن تكون منطقة مهمة لكثير من القدرات في القطاع.

إطلاق مسرعة أعمال

في سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف عن إطلاق مسرعة أعمال لتعزيز الابتكار في قطاع المعادن بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

كلمة معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف في افتتاح الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/axEhAdGXfN — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 9, 2024

وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التعدين أكد الخريف أن المملكة محط أنظار العالم فيما يتعلق بمشاريع التعدين ومستقبل القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق النجاح يعتمد على التعاون.

انطلاق فعاليات مؤتمر التعدين الدولي

كانت قد انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذي أصبح حدثاً عالمياً سنوياً يناقش مستقبل قطاع التعدين واحتياجاته وتحدياته وطرح الحلول لها.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 145 دولة و250 متحدثاً في الجلسات المختلفة.

وتهدف استراتيجية السعودية لأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات، لا سيما أنه يشكل المواد الأولية لكثير من الصناعات التي قامت المملكة بتوطينها كالسيارات الكهربائية والصناعات الفضائية.