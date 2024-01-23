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جماهير العميد هاجمته بعد الخروج من كأس العالم للأندية

بنزيما يرفض طلب الاتحاد ويرغب في الرحيل .. التفاصيل كاملة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٢ مساءً
بنزيما يرفض طلب الاتحاد ويرغب في الرحيل .. التفاصيل كاملة
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد طلب الرحيل عن صفوف الفريق في ميركاتو يناير الجاري.

وذكرت قناة France 24 عبر موقعها الرسمي في الإنترنت أن مهاجم الاتحاد طلب من إدارة أنمار الحائلي الرحيل عن النادي والانتقال لفريق آخر للتخلص من الضغوطات التي يُعاني منها حاليًا مع العميد.

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بنزيما يريد مغادرة السعودية

ورفض اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، طلب إدارة الحائلي بالانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، مفضلًا الرحيل عن العميد مؤقتًا والانضمام لفريق آخر خارج السعودية.

كريم بنزيما

وكان النجم الفرنسي انضم لنادي الاتحاد متأخرًا بعد حصوله على إجازة خلال بداية العام الجديد، كما رفض النادي ضمه إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.

يُذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي كان رُشح للتعاقد مع النجم الفرنسي خلال ميركاتو يناير الجاري، كما أعلن المتحدث الرسمي لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي، عدم قدرة الفريق على ضم بنزيما بسبب راتبه الضخم.

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