بنزيما يطلب رحيل 7 لاعبين عن الاتحاد !

كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد طلب رحيل 7 لاعبين عن صفوف العميد كونه لا يشعر بالراحة والانسجام معهم في الفريق.

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من أول أمس السبت، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.

مطالب اللاعب الفرنسي

وقيل إن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية طلب رحيل كل من “عبدالله المعيوف، رومارينيو، حمدالله، كورونادو، حسن كادش، مدالله العليان، مارسيلو جروهي”.

وطلبت فئات عريضة من جماهير العميد رحيل اللاعب الفرنسي مقابل الإبقاء على حمدالله وهو ما أثار غضب اللاعب الفرنسي.

وقال الإعلامي “سانتي أونا” عبر حسابه في منصة “إكس”: “الاتحاد لا ينوي التفريط في المهاجم الفرنسي في يناير، الكلام واضح الاتحاد لم يتحدث مع أي نادٍ لبيع بنزيما له”.