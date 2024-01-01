منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال .. تفاصيل نارية استمرار الدراسة عن بعد في المدارس الواقعة خارج مدينة حائل بنزيما يطلب رحيل 7 لاعبين عن الاتحاد ! اللقطات الأولى لاستقبال العام الجديد 2024 حول العالم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط آرسنال ضد فولهام أقدم ملكات أوروبا تقرر التنازل عن العرش لنجلها في بداية 2024 25 حديقة جديدة بأحياء الرياض صورة نيمار تُشعل غضب جماهير الهلال .. التفاصيل كاملة معنى صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي في سكني قرار نهائي من الاتحاد حول إمكانية رحيل كريم بنزيما
كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد طلب رحيل 7 لاعبين عن صفوف العميد كونه لا يشعر بالراحة والانسجام معهم في الفريق.
وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من أول أمس السبت، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.
وقيل إن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية طلب رحيل كل من “عبدالله المعيوف، رومارينيو، حمدالله، كورونادو، حسن كادش، مدالله العليان، مارسيلو جروهي”.
وطلبت فئات عريضة من جماهير العميد رحيل اللاعب الفرنسي مقابل الإبقاء على حمدالله وهو ما أثار غضب اللاعب الفرنسي.
وقال الإعلامي “سانتي أونا” عبر حسابه في منصة “إكس”: “الاتحاد لا ينوي التفريط في المهاجم الفرنسي في يناير، الكلام واضح الاتحاد لم يتحدث مع أي نادٍ لبيع بنزيما له”.