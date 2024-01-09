بوابة سلامة في جناح الداخلية بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية المشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26- 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8- 11 يناير 2024 م للمرة الثالثة، “بوابة سلامة” الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص، بهدف اختصار الوقت والجهد للمستثمرين.

خدمات البوابة

واطلع زوار جناح وزارة الداخلية على الخدمات التي تقدمها البوابة لمنشآت القطاع الخاص، بهدف رفع مستوى السلامة في المملكة وتقليل المخاطر، وتسريع إجراءات طلب الرخصة من المستثمر، واختصار الوقت المستغرق لإصدار ترخيص الدفاع المدني، وأتمتة وتوحيد إجراءات تراخيص السلامة، وتمكين أصحاب المنشآت من إدارة ملفات أنشطتهم التجارية إلكترونيًّا، وتوفير قائمة معتمدة بالشركات والمؤسسات الخاصة بالسلامة والمصاعد.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.