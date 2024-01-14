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تجربة مميزة خارجة عن المألوف على متن طائرات ثابتة

بوليفارد Runway بتجارب فريدة وعالمية في موسم الرياض

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٤ مساءً
بوليفارد Runway بتجارب فريدة وعالمية في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن بدء إنشاء منطقة “بوليفارد Runway” الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، وذلك في إطار التعاون بين “موسم الرياض” والخطوط السعودية، حيث تضم المنطقة تجارب جديدة تتخذ من عدة طائرات مقرًّا لها.

بوليفارد Runway

وجاء الإعلان عن المنطقة الجديدة بعد توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش، بحضور معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة “بوليفارد Runway”، التي تتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات وأصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة، إلى جانب احتواء المنطقة على العديد من الفعاليات الأخرى منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب متنوعة.

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تجربة مميزة

وتقدم المنطقة تجربة مميزة خارجة عن المألوف على متن طائرات ثابتة، مما يسهم في إضفاء البهجة على الزوار الذين سيخوضون عدة تجارب متنوعة، حيث تمت تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

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