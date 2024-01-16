بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم بعام 2023

اختير المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كأفضل مدرب في العالم عن عام 2023 في حفل جوائز The Best المنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم Fifa.

وكان المدرب الإسباني تُوج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع مان سيتي في عام 2023، بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023.