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رغم الخلافات مع النادي

بيتروس: أنا نصراوي للأبد

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣٧ مساءً
بيتروس: أنا نصراوي للأبد
المواطن - فريق التحرير

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أعرب النجم البرازيلي بيتروس عن حبه الشديد للنصر، رغم الخلافات القوية مع النادي منذ رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم قبل عدة موسمين.

بيتروس يؤكد حبه للنصر

وطلب أحد مشجعي نادي النصر، عبر موقع “انستقرام”، من النجم بيتروس العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى.

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ورد النجم البرازيلي على المشجع، قائلًا: “أنا نصراوي إلى الأبد”، وذلك في تأكيد جديد على عشقه الكبير للكيان، رغم الخلافات الأخيرة.

بيتروس
رد النجم البرازيلي على المشجع

تفاصيل الأزمة مع النصر

ولعب بيتروس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة من أغسطس عام 2018 وحتى أكتوبر 2021، وتوج معه بلقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرتين في عامي 2019 و2020.

بيتروس
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

وقدم النجم البرازيلي شكوى ضد النصر بعد رحيله، وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا يُلزم العالمي بدفع 9 ملايين ريال سعودي، لتتقدم إدارة النادي باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، في انتظار الحكم النهائي.

وخاض النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 103 مباريات في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

بيتروس لاعب النصر السابق
النجم البرازيلي

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