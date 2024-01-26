بيتسو موسيماني يقود أبها رسميًا

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أبها يتعاقد مع بيتسو موسيماني

ونشر نادي أبها، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو يضم لقطات لبيتسو موسيماني، للترحيب به، دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “من بلاد البافانا بافانا إلى زعيم الجنوب”.

ويمتلك بيتسو موسيماني عدة تجارب في المنطقة العربية؛ أبرزها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي إلى دوري روشن السعودي، كما درب الوحدة الإماراتي.

أبها في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الرائد بنتيجة 4- 3، قبل فترة التوقف الحالية؛ ليصبح مهددًا بالهبوط هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.