Icon

ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب Icon صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية Icon إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب Icon جانغ هيون سو: أتمنى فوز الهلال بالدوري وآسيا Icon بيتسو موسيماني يقود أبها رسميًا Icon تسريب رسالة عبر سناب شات للأجهزة الأمنية يثير التساؤلات Icon برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل منصة إحسان السنوي Icon ألفارو ميدران اتفاقي رسميًا Icon الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس Icon هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أملًا في تحسن النتائج

بيتسو موسيماني يقود أبها رسميًا

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٩ مساءً
بيتسو موسيماني يقود أبها رسميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أبها يتعاقد مع بيتسو موسيماني

ونشر نادي أبها، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو يضم لقطات لبيتسو موسيماني، للترحيب به، دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “من بلاد البافانا بافانا إلى زعيم الجنوب”.

قد يهمّك أيضاً
تحطم طائرة ركاب شمال أفغانستان

تحطم طائرة ركاب شمال أفغانستان

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً

ويمتلك بيتسو موسيماني عدة تجارب في المنطقة العربية؛ أبرزها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي إلى دوري روشن السعودي، كما درب الوحدة الإماراتي.

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
موسيماني

أبها في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الرائد بنتيجة 4- 3، قبل فترة التوقف الحالية؛ ليصبح مهددًا بالهبوط هذا الموسم.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم