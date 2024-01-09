بيكيه يعود للملاعب من جديد بعد الاعتزال

أعلن الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني السابق عن عودته الجديدة للملاعب وذلك بعد اعتزاله كرة القدم في نوفمبر 2022.

وقال نجم برشلونة السابق عبر منصات التواصل الاجتماعي: “عام جديد وبعد التفكير الكثير، فكرت في العودة لكرة القدم لأني أفتقدها كثيرًا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل سأعود كمدرب”.

وأضاف المدافع التاريخي لبرشلونة: “سأعرض مزيدًا من التفاصيل خلال الفترة المقبلة”.

ولعب بيكيه مع الفئات السنية بنادي برشلونة بداية من عام 1997 حتى عام 2004 ثم انضم بعدها لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتواجد المدافع الإسباني مع نادي مانشستر يونايتد من عام 2004 إلى 2008، ثم عاد بعدها للعب مع برشلونة بداية من 2008 حتى 2022.

وخلال 14 عامًا من تواجده بالفريق الأول لنادي برشلونة، فاز المدافع الإسباني بعدة ألقاب مثل 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب بكأس السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية.

كما حقق لقبين مع المنتخب الإسباني الأول وهما كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وكأس أمم أوروبا عام 2012.