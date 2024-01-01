بي واي دي تتفوق على تسلا كأكثر سيارة شعبية بالعالم

تستعد شركة تصنيع للسيارات لتخطي شركة “تسلا” باعتبارها الشركة الرائدة العالمية الجديدة في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل. عندما يحدث ذلك، خلال الربع الحالي على الأرجح، سيشكل ذلك نقطة تحول رمزية لسوق السيارات الكهربائية وتأكيدًا إضافيًّا لنفوذ الصين المتنامي في قطاع السيارات عالميًّا.

منافسة عالمية في صادرات السيارات

ما زالت تهيمن كيانات أكثر شهرة على غرار “تويوتا موتور” و”فولكس واجن” و”جنرال موتورز” على قطاع السيارات، فيما يحرز المصنعون الصينيون بما فيهم “بي واي دي” و”إس إيه آي سي موتور” تقدمًا مهمًّا.

وبعد التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا على مدى الأعوام القليلة الماضية، تنافس الصين حاليًّا اليابان على الصدارة العالمية في صادرات سيارات الركاب مع صادرات من السيارات الكهربائية بلغت 1.3 مليون تقريبًا من أصل 3.6 مليون سيارة جرى شحنها من البر الرئيسي للخارج حتى أكتوبر 2023.